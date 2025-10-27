Foragido da Justiça é preso no Paraguai em operação da polícia de Brusque

Um foragido da Justiça desde 2022 foi preso no Paraguai na sexta-feira, 24, em uma ação conjunta entre o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Brusque, a Polícia Civil e autoridades paraguaias.

Em 2024, o MP-SC requereu ao Poder Judiciário a expedição de um mandado de busca e apreensão a ser cumprido na residência da família do foragido.

A investigação foi conduzida pela Polícia Civil de Brusque, que não localizou o indivíduo, mas obteve indícios de que ele havia fugido para o Paraguai.

A partir dessa informação, teve início um processo de cooperação entre instituições brasileiras e paraguaias, com apoio de um oficial de ligação da Polícia Federal no país vizinho.

As ações coordenadas permitiram confirmar o paradeiro do condenado e efetivar a prisão, que agora será extraditado para o Brasil.

