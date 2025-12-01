Foragido da Justiça que cometeu quatro roubos em Brusque e região é localizado pela polícia

Cauã Castro Santos, foragido da Justiça que cometeu quatro roubos em Brusque e região, foi localizado pela polícia na tarde desta segunda-feira, 1º. De acordo com a Polícia Civil, ele praticou quatro roubos entre 25 de outubro e 28 de novembro. Três ocorreram em Brusque e um em Botuverá.

As investigações indicavam que ele poderia estar na região de Brusque ou em municípios vizinhos. A prisão já havia sido decretada pela Justiça, e a Polícia Civil chegou a solicitar auxílio da população para encontrá-lo.

