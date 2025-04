Formado no Coritiba, Biel reencontra o Athletico na Copa do Brasil

Quando o Brusque enfrentar o Athletico às 16h desta quinta-feira, 1º, na Arena Joinville, o meio-campista Biel vai encontrar um antigo rival. Nascido em Curitiba e formado nas categorias de base do Coritiba, o camisa 7 quadricolor tentará dar sequência à sua boa fase em um jogo duro contra um clube que já enfrentou diversas vezes durante sua formação.

“Cheguei no Coxa com nove anos e saí com 22. Sou grato por tudo que vivi lá e, logicamente, nesta trajetória tive vários embates contra o Athletico Paranaense. Hoje estou muito feliz no Brusque. Sabemos da qualidade do adversário, mas mostramos nos últimos jogos que podemos, sim, passar de fase na Copa do Brasil”, afirma o meia, que chegou a fazer 17 partidas no time profissional do Coritiba.

A confiança de Biel se justifica na sequência dentro de campo, com os oito jogos consecutivos sem derrota e três consecutivos sem sofrer gols. “A cada jogo sem derrota, vejo um aumento de confiança na nossa equipe. Estamos sabendo o momento de decidir os jogos, algo que é fundamental nas competições equilibradas que disputamos”, avalia.

Atuando em 16 dos 17 jogos do Brusque no ano, o meia de 23 anos tem se sentido à vontade com o tempo que tem passado em campo e com a função que vem fazendo na equipe.

“Tenho atuado na posição que eu fico confortável, que é jogando mais de frente para o jogo, pegando mais na bola e dando ritmo ao time. Eu acredito muito em plantar e colher. Em toda minha carreira, independente se estou jogando ou não, treino forte, pois acredito que é com repetição que você evolui.”

Para o técnico Filipe Gouveia, a ideia é de utilizar força máxima na Copa do Brasil, incluindo Biel, desde o apito inicial. Contudo, na coletiva após a vitória sobre o Ypiranga, neste domingo, 27, o treinador destacou a necessidade de reavaliar a condição física de alguns jogadores, incluindo Biel.

“Queremos ganhar, queremos passar, obviamente. Vou pôr os melhores para esse jogo. Os que estiverem em melhores condições. Hoje tivemos dois jogadores que saíram, pediram para sair. O Biel pediu para sair, o Pivô pediu para sair, o Mangabeira também estava pedindo para sair”, afirmou o treinador.

