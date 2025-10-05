No último sábado, 4, Brusque foi palco de um reencontro comovente, que, por sua intensidade, pareceu costurar o passado ao presente com fios invisíveis de saudade.

Como consequência de uma amizade que vem atravessando décadas, os ex-alunos da 3ª Série B (noturno) do Colegial Secundário do Colégio São Luiz, formados em 1980, voltaram a se abraçar, celebrando 45 anos de formatura.

Por conseguinte, o evento aconteceu em um espaço cercado por natureza, cuja escolha se deu não apenas pela elegância, mas, sobretudo, pelo simbolismo envolvido.

Afinal, tratava-se de um ambiente à altura das memórias que, mesmo diante das décadas, permanecem vivas e resplandecentes.

Nesse contexto, cada detalhe da organização refletia o cuidado em recriar laços e dar voz a lembranças que jamais se apagaram.

Sonhos revividos em Brusque

À medida que os primeiros ex-alunos cruzavam o espaço, a atmosfera se transformava.

Com efeito, olhares cúmplices e abraços demorados começaram a preencher o ambiente, revelando que a conexão entre eles jamais se perdeu.

Alguns deles traziam lágrimas discretas, outros, sorrisos largos — mas, em todos, havia o mesmo sentimento: o reencontro não era apenas de pessoas, mas também de sonhos, de histórias e de juventude.

Por instantes, era como se aquele breve e inesquecível momento da formatura, em 1980, tivesse se materializado diante dos olhos de quem ali estava.

A cada nova chegada, as conversas se entrelaçavam em recordações, e as histórias do passado, cuidadosamente guardadas na memória, então ganhavam vida outra vez.

Ademais, não se tratava apenas de relembrar; era um exercício de gratidão pelo que foi vivido e pelo que ainda permanece vivo.

Mestres lembrados em Brusque

Entre os presentes, quatro figuras tiveram papel especial: os professores Ilton Montibeller (Química), Bernadete de Oliveira Fischer (Biologia), Magda Regina Becker Bork (Matemática) e Margarida Schumacher Dalcegio- Mayda (Biologia).

Recebidos com carinho pelos ex-alunos, eles representavam mais que mestres; simbolizavam o alicerce de uma juventude que se formava não apenas em conhecimento, mas também em caráter.

A ausência do patrono, professor Valentim Beber, foi profundamente sentida; entretanto, como consequência do impacto de sua trajetória, a presença se fez notar em cada lembrança compartilhada.

Assim, a homenagem a ele, exibida no telão, comoveu os presentes e reforçou o legado deixado por quem marcou gerações.

Nesse contexto, a emoção ganhou voz nos discursos emocionados dos formandos, cujas palavras ressoaram como poesia e deixaram os presentes visivelmente comovidos.

Com efeito, não eram apenas palavras; era a tradução fiel de um sentimento coletivo que transbordava em cada gesto e em cada olhar.

Novos reencontros

À medida que o dia avançava, os abraços se multiplicaram e, inevitavelmente, vieram as promessas de novos encontros.

Como consequência, o encerramento não teve o gosto de fim, mas de recomeço. Afinal, o passado, tão vivo, abriu espaço para que o futuro seja aguardado com ainda mais expectativa.

Assim, ao fim do reencontro, ficou a certeza de que os elos daquela corrente permanecem firmes, inquebrantáveis, prontos para escrever novos capítulos dessa história que parece não conhecer despedidas, apenas novos começos.

As belas cenas do evento

As imagens revelam, pois, gestos de afeto, reencontros emocionados e expressões que traduzem a força de uma amizade que atravessa gerações.

Brusque em fotos

