Fórmula 1 em Camboriú? Saiba o que disse prefeito Leonel Pavan em entrevista

Leonel Pavan, prefeito da cidade de Camboriú, revelou que representantes da Fórmula 1 entraram em contato com a prefeitura para discutir a possibilidade de realizar corridas e construir um autódromo na cidade.

O projeto, que já teria uma área definida e estudos iniciais, prevê uma estrutura com capacidade para mais de 20 mil espectadores. As informações foram divulgadas pelo prefeito em entrevista à Rádio Menina na última terça-feira, 11.

Pavan afirmou que recebeu, em seu gabinete, representantes da Fórmula 1, incluindo um dos principais dirigentes mundiais da modalidade, que demonstraram interesse em trazer o esporte para Camboriú. Segundo o prefeito, o projeto “está avançando bastante” e já conta com uma área específica delimitada para a construção do autódromo.

“Recebemos representantes da Fórmula 1, com um dos presidentes globais do esporte, que manifestaram o desejo de trazer a Fórmula 1 para Camboriú. Uma área já foi escolhida e medidas estão sendo tomadas. O projeto está progredindo bem, com previsão de arquibancadas para mais de 20 mil pessoas”, explicou Pavan.

O prefeito não detalhou prazos ou investimentos necessários, mas reforçou que as tratativas estão em andamento.

