Fortes chuvas deixam nove pessoas desabrigadas em Brusque

As fortes chuvas da segunda-feira, 17, deixaram nove pessoas desabrigadas em Brusque. A Defesa Civil registrou até a manhã desta terça-feira, 18, três ocorrências. O volume acumulado de chuva ultrapassou os 50 mm em alguns pontos da cidade, principalmente na região central.

O principal incidente registrado foi o colapso parcial do assoalho do segundo piso de uma residência no bairro Planalto, o que exigiu a interdição temporária do imóvel.

Como medida de apoio, a Arena Brusque foi aberta para abrigar nove pessoas, enquanto outras seis ficaram desalojadas e buscaram refúgio na casa de familiares ou amigos.

Destelhamentos

Além disso, ainda foram registrados um destelhamento no bairro São Luiz e um alagamento no bairro Limeira. A Defesa Civil monitorou o nível dos rios ao longo da noite.

Em Brusque, o nível do rio está em 2,77 metros e continua subindo lentamente devido ao escoamento das águas provenientes de outras cidades.

Em Vidal Ramos, o rio atingiu 2,85 metros na noite de segunda-feira e recuou para 2,28 metros na manhã desta terça. Em Botuverá, o nível chegou a 2,32 metros e baixou para 2,02 metros. Já em Guabiruba, o pico foi de 1,79 metro, reduzindo para 84 centímetros.

Frente fria

Para esta terça-feira, 18, a frente fria que passa por Santa Catarina segue mantendo as instabilidades, com chuvas e temporais a qualquer momento. O risco é moderado a alto para ocorrências relacionadas a alagamentos, enxurradas, quedas de galhos e árvores e destelhamentos. No momento, Brusque segue em alerta laranja no mapa, indicando estado de atenção.

A orientação geral é que todos acompanhem as atualizações pelos canais oficiais da Prefeitura de Brusque e Defesa Civil, e permaneçam atentos para agir rapidamente. Qualquer emergência, deve-se acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, ou então, o Corpo de Bombeiros, no 193.

Leia também:

1. Brusquense que busca dar a volta ao mundo chega a 50 países visitados

2. Moradores terão que pagar para adequar calçadas irregulares em Brusque, e prefeitura dará asfalto novo em contrapartida

3. Após quatro décadas, padre Adilson José Colombi publica sua última coluna no jornal O Município

4. Inspetoria do Crea realizou mais de 2 mil fiscalizações em Brusque em 2024

5. Rodolfo Potiguar chega à marca de 250 jogos pelo Brusque

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: