Fortes chuvas e granizo: temporais causam danos a cidades em Santa Catarina

Como alertado pela Defesa Civil, a tarde desta quarta-feira, 4, já vem sendo marcada por temporais em diversas regiões do Grande Oeste e do norte de Santa Catarina. O extremo oeste e o oeste catarinense já registraram relatos pontuais de granizo e vendavais.

Em São Miguel do Oeste, uma tempestade se formou rapidamente sobre o município e provocou vendaval, resultando no destelhamento de edificações e na queda de energia elétrica em algumas ruas. Imagens do radar meteorológico de Chapecó mostram a rápida evolução da nuvem de tempestade sobre a cidade. Em menos de 15 minutos, o fenômeno causou danos em áreas pontuais.

Em Brusque

A Prefeitura de Brusque, por meio da Defesa Civil, divulgou um alerta para a previsão de tempo instável em todo o estado de Santa Catarina a partir da tarde desta quarta-feira, 4, devido à formação e ao avanço de uma frente fria. Há risco de queda de granizo com temporais isolados e rajadas de vento.

O risco para ocorrências como alagamentos pontuais, danos na rede elétrica, destelhamentos e queda de galhos e árvores é considerado moderado a alto na região.

Entre o final da noite de quarta e a quinta-feira, 5, a frente fria se desloca pelo estado, intensificando as instabilidades e elevando o risco de alto a muito alto. Nessas condições, podem ocorrer chuvas intensas, vendavais, enxurradas, quedas de galhos e árvores, além de destelhamentos e danos à rede elétrica.

Temporais em Santa Catarina

Nas próximas horas, os temporais devem continuar ocorrendo de forma isolada, mas com forte intensidade, acompanhados de raios, ventos fortes e queda de granizo.

O risco de tempestades aumenta consideravelmente entre o fim da noite desta quarta-feira, 4, e a madrugada de quinta-feira, 5, com o avanço de uma frente fria a partir do oeste do estado.

“A Defesa Civil de Santa Catarina reforça o alerta para risco alto a muito alto de ocorrências como destelhamentos, danos à rede elétrica, queda de galhos e árvores. A recomendação é para que a população acompanhe os avisos meteorológicos e evite se expor a áreas de risco durante os períodos de instabilidade”, diz o órgão em nota.

