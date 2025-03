Fortes chuvas elevam turbidez da água e podem causar desabastecimento em bairros de Brusque; veja quais

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque informa à comunidade que as fortes chuvas deste domingo, 9, elevaram significativamente o índice de turbidez da água bruta, devido ao acúmulo de sedimentos arenosos. Como consequência, a eficiência de uma das bombas de captação foi reduzida, afetando o processo de tratamento da água.

Segundo o Samae, a situação pode resultar em desabastecimento nas seguintes regiões a partir desta segunda-feira, 10: Águas Claras, Jardim Maluche (parte alta), Dom Joaquim, Azambuja, Bruschal, Primeiro de Maio (parte alta) e Lagoa Dourada.

De acordo com o diretor-presidente do Samae, Breno Nunes, as equipes estão trabalhando intensamente para solucionar o problema e restabelecer o abastecimento o mais rápido possível.

“O Samae agradece a compreensão e colaboração da população, reforçando que a medida é temporária e tem como objetivo garantir a qualidade da água de forma sustentável. A autarquia solicita a colaboração de todos para economizar água, evitando desperdícios e priorizando o uso apenas para necessidades essenciais”.

