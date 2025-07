Fórum Sindical se reúne com prefeito de Brusque para tratar de saúde, educação e transporte

Na tarde desta terça-feira, 1º, representantes do Fórum de Entidades Sindicais de Trabalhadores de Brusque e Região participaram de uma reunião com o prefeito André Vechi, no gabinete do Executivo municipal. O encontro foi agendado após solicitação formal encaminhada em fevereiro deste ano e teve como objetivo debater temas considerados prioritários para a classe trabalhadora brusquense.

A reunião foi aberta com as boas-vindas do prefeito e conduzida pelo secretário do Fórum Sindical, Joci Luís de Souza, em razão da ausência do coordenador. Participaram ativamente do diálogo os sindicalistas Marli Leandro, Altair Stofela, Tânia Pompermayer, Katia Helena de Oliveira Teixeira, Valdirio Vanolli e Jean Dalmolin.

Entre os assuntos pautados estiveram a retomada da discussão sobre cotas de exames pelo SUS para trabalhadores atendidos nas sedes dos sindicatos, a reavaliação da concessão de vagas em creches em tempo integral, a manutenção da cadeira do Fórum Sindical no Conselho Municipal de Transporte e melhorias no transporte coletivo e na infraestrutura da cidade.

A proposta do Fórum é estabelecer uma parceria entre prefeitura e sindicatos, garantindo que trabalhadores atendidos por médicos nas sedes e subsedes das entidades, possam realizar seus exames pelo SUS, sem necessidade de uma nova consulta nas Unidades Básicas de Saúde. Os dirigentes destacaram que a medida ajudaria a desafogar as filas das UBS e da Policlínica.

A sindicalista Marli Leandro questionou se foi realizado o estudo jurídico sobre o tema, mencionado em reuniões anteriores com o prefeito. Na oportunidade, o procurador-geral do Município, Rafael Niebuhr Maia de Oliveira, explicou que o estudo foi realizado e detectou que a cota de exames, no momento, é legalmente inviável, pois os atendimentos realizados nas entidades sindicais não se enquadram como portas de entrada no SUS, conforme prevê o Decreto Federal nº 7.508/2011.

No entanto, destacou que há possibilidade de estudar a viabilidade de um novo modelo e se comprometeu a conversar ainda esta semana com o secretário de Saúde do município.

Mudança nos critérios de acesso a vagas em creches

Outro ponto sensível levantado pelos dirigentes foi a mudança nos critérios de acesso a vagas em período integral nas creches municipais. As lideranças reforçaram que a medida tem afetado diretamente as famílias trabalhadoras. O procurador Rafael Maia explicou que a alteração ocorreu após um Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), que impôs ao município a obrigação de zerar a fila de espera por vagas. Para isso, foi necessário dividir algumas vagas integrais em vagas parciais, com base em critérios de vulnerabilidade social definidos pelo Decreto Municipal nº 9.893/2024.

O prefeito complementou explicando que “há casos em que crianças estavam ocupando vagas integrais, mesmo com responsáveis que não trabalham. Com esse ajuste, conseguimos priorizar quem realmente precisa. Ainda não é o ideal, mas é o possível diante da demanda crescente. A fila foi praticamente zerada, mas estamos sempre correndo atrás, porque o número de pedidos aumenta constantemente”, frisou Vechi.

Outro tema debatido foi a exclusão do Fórum Sindical da nova composição do Conselho Municipal de Transporte. Joci Luís informou que, apesar de constar na ata a manutenção da cadeira do movimento sindical, a vaga não apareceu no projeto mais recente, que passará por aprovação na Câmara Municipal. O prefeito afirmou que se trata de uma falha administrativa que será corrigida, e solicitou ao procurador a inclusão da vaga do Fórum na nova composição do conselho.

Transporte coletivo

No tema do transporte coletivo e infraestrutura, o sindicalista Valdirio Vanolli mencionou a precariedade dos pontos de ônibus. O prefeito informou que ainda em julho será publicado edital para concessão do transporte público, com proposta de tarifa a R$ 3,50 e construção de quatro subterminais urbanos. Também anunciou a substituição de toda a iluminação pública por lâmpadas de LED, com instalação de mais de 500 câmeras de monitoramento com reconhecimento facial, integradas às Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda de Trânsito.

Além disso, Vechi anunciou que será implantado, em parceria com a empresa Veolia, um sistema de câmeras 360º com inteligência artificial, que serão anexadas em caminhões de coleta de lixo, e estes equipamentos poderão identificar buracos e outras irregularidades nas vias, gerando relatórios automáticos para resolução antecipada — antes mesmo da abertura de reclamações formais pela população.

Sobre obras, o prefeito explicou que em julho deve lançar o editar do Lote 3 das obras de continuidade da avenida Beira Rio, além de outras obras na cidade.

Os dirigentes sindicais também apresentaram sugestões para melhorias no trânsito em alguns trechos, como a rua Tiradentes, rótula da Figueira, rua Azambuja, entre outros.

O prefeito solicitou que o Fórum Sindical formalize as demais reivindicações, como melhorias viárias e sinalização, para encaminhamento aos setores responsáveis.