Fotógrafa de Guabiruba é premiada em concurso de imagens do Museu do Futebol

A fotógrafa Luana Gums, de Guabiruba, teve uma de suas fotos selecionadas no Concurso de Fotografia 2025 do Museu do Futebol. Com a temática “torcida”, foram selecionadas 20 imagens que capturam a essência de torcer.

Luana é natural de Guabiruba e tem 27 anos. Ela contou que descobriu a seleção através da internet. “Vi em um perfil de notícias e fui atrás para saber mais. O tema do concurso era torcida, mesmo sabendo que se tratava de um concurso nacional que teria muitos participantes, decidi enviar uma das imagens que fiz da torcida do Brusque”.

Entre os 20 contemplados estão fotógrafos de vários estados, como Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraíba e Amazonas. Apesar de não ter ficado entre as três primeiras posições, Luana também foi premiada.

Contexto da foto

Ela explica que a foto foi tirada na final da série C em 2023 e é da Inês, que além de vender pipoca nos jogos, é uma torcedora fanática do Brusque que muitos conhecem. Escolhi essa por representar bem o que é ser torcedor: O olhar de apreensão, a mão segurando no alambrado do antigo Augusto Bauer, a bandeira nas costas, o rádio na mão…”, conta. Depois de ter a imagem selecionada, ela recebeu um e-mail com a solicitação do contexto, data e local da foto.

“Foi uma alegria enorme quando recebi o resultado”, Luana Gums, fotógrafa

“Foi uma alegria enorme quando recebi o resultado e soube que estava entre o premiados do concurso de uma instituição importante como é o Museu do Futebol, entre tantas imagens lindas e representando o time e a cidade de Brusque”.

Luana concorreu com mais de 200 inscritos. As fotografias passaram pelo crivo de uma comissão julgadora formada Alexandre Battibugli, fotógrafo e editor de fotografia da revista Placar; Márcia Zöet, fotógrafa; Emerson Prata, assistente de formação e conteúdo do Núcleo Educativo do Museu do Futebol e Maíra Correa Machado, coordenadora de exposições e programação cultural do Museu do Futebol.

Os 20 primeiros colocados receberam prêmios em dinheiro, sendo R$ 3 mil para o primeiro lugar; R$ 2 mil para o segundo; R$ 1,5 mil para o terceiro e R$ 800 do 4º ao 20º colocado.

Confira a lista completa de fotos selecionadas

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: