Fevereiro avança para sua reta final, e o calor continua dominando as condições climáticas em Brusque.

Apesar de uma leve redução nos picos máximos recentes, a sensação de abafamento persiste, gerando inúmeras queixas entre os moradores.

Esta sexta-feira, 21, não foi diferente; os termômetros voltaram a ultrapassar os 32°C, embora sem alcançar os extremos de dias anteriores, quando a cidade flertou com os 40°C.

Brusque em fevereiro de 2014

Entretanto, por mais intenso que seja o calor deste fevereiro de 2025, ele ainda não se compara ao cenário sufocante sentido em fevereiro de 2014.

Naquele ano, Brusque enfrentou uma média mensal de 28,6°C, contra os atuais 27,1°C. A diferença pode parecer pequena, mas os números escondem uma realidade brutal.

Na ocasião, foram 18 dias consecutivos com máximas acima dos 36°C, um feito que ainda não se repetiu neste atual ano e que não voltou a acontecer nesse intervalo de pouco mais de uma década.

O ápice veio em 8 de fevereiro de 2014, quando a cidade registrou impressionantes 41,8°C, com sensação térmica próxima dos 60°C.

O calor era tanto que, ventiladores e aparelhos de ar-condicionado sumiram das prateleiras, evidenciando o desespero da população em busca de alívio.

Comparado a esse passado escaldante, fevereiro de 2025, apesar de exaustivo, tem sido menos severo.

Brusque segue sob calor

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, as previsões indicam que o calor deve persistir até o fim do mês, mantendo a temperatura média mensal próxima dos 27°C.

Embora elevado, esse valor ainda está distante do recorde histórico de 2014.

