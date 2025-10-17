O Instituto Papo de Bar, em mais um trabalho altamente científico e psicossomático, realizado pelos mais renomados especialistas na área do comportamento do homem como ser humano em si, revela nessa edição um estudo sobre algumas frases que você jamais vai ouvir de um homem. Selecionamos as TOP 20 para que você analise e nos diga se é ou não é realmente, um belo estudo. Com vocês então as “Frases que você nunca, jamais, em hipótese alguma, irá ouvir de um homem”:

1) Amor, chegou o cartão de crédito adicional que eu mandei fazer só para você.

É sem limites, pode “dale”, tá!

2) Já que eu estou em pé, queres que eu pegue alguma coisa para você, vida?

3) Vamos hoje à noite na casa da sua mãe! Faz tanto tempo que não vemos ela,

tadinha.

4) Acho que você tem toda a razão, como sempre!

5) O aniversário da sua mãe é bem no dia do jogo do Flamengo? Claro que eu não

vou no jogo!

6) Desliga a TV, amor. Acho que precisamos discutir a nossa relação.

7) Nossa! Como você é inteligente. Se não fosse você, nem sei como viveria.

8) Você gastou tão pouco esse mês! Pra que fazer tanta economia, meu bem?

9) Sexo não é importante. Vamos apenas ficar conversando, tudo certo!

10) Não fique assim só porque você arranhou a porta do meu carro novo no

supermercado. É claro que eu não estou bravo, são só bens materiais!

11) Esse sapato custou só isso? Por que você não comprou dois de uma vez?

12) Eu realmente não sei o caminho, você está totalmente certa! Vamos parar e perguntar para alguém ou vamos seguir o seu instinto?

13) Também acho que está na hora de andar menos com os meus amigos, você está coberta de razão.

14) Esse vestido ficou muito bem em você, mas porque você não experimenta mais

alguns? Eu espero aqui, não tem problema!

15) Você cortou o cabelo? Nossa, ficou tão bom!

16) É claro que a comida da sua mãe é melhor que a da minha!

17) Não, que é isso! Eu não estou com pressa.

18) Eu? Pro bar? De jeito nenhum! Prefiro ficar aqui com você.

19) Pode deixar a louça comigo! Hoje é domingo e você merece descansar.

20) Ganhei 20 milhões na Megasena! E agora? Como nós dois juntos vamos gastar

toda essa bolada?

Não tem erro, é bingo

Se você vir um carro parado na sombra e dentro dele estiver um homem digitando alguma coisa no celular de cabeça baixa e concentrado, pode ter certeza, das duas uma:

– ou é um representante tirando pedido

– ou é um caco sem vergonha falando com a amante

Fede a Malandro lá

Pra mim não existe coisa pior do que você passar por uma pessoa daquelas que andam com o chinelo arrastando. No mundo não existe sinal maior de malandragem! Nessa

semana, caminhando pelo Centro, deparei-me com uma figura desse naipe. Era um tal de “schléf, schléf, schléf, schléf” de dar nojo! De repente o sujeito para na sinaleira no final da rua Rui Barbosa, próximo da ponte Estaiada, tira um pote de Nescau de dentro da “japona” e começa a pedir uns trocados aos motoristas. Pior é que além de malandro, ainda era ligeiro o filha mãe!

Fashion professional

Você, amigo leitor, já notou que os profissionais que trabalham com coisas de moda, beleza e afins, nunca têm o nome da sua profissão em português? Repara só alguns

exemplos:

Personal stylist: cara que escolhe roupa no guarda-roupa pros outros, com curso de moda a distância da Capricho

Hair coiffeur stylist: cabelereiro com especialização no SENAC de José Boiteaux em mechas coloridas e “beibilíze”

Make up stylist: galego que passa massa corrida na cara das modelos para disfarçar as espinhas e a pele detonada por causa da cigarrada e das noites mal dormidas

Nails fashion stylist: manicure vegetariana que não gosta de bife, com experiência em colagens, pinturas em geral e alicates

Shower Lorenzetti stylist: profissional mão de fada, especialista em lavar cabelos com massagem relaxante

Novos Nomes Que Chegam com o Advento das Redes Sociais em Larga Escala

Paulo Roberto Liknabio da Silva

Feed da Cunha

Reels de Souza

Maria Hashtag de Assis

Algoritmo de Andrade

Puxando o Saco

Sabedoria Butecular

“Falta de sexo causa perda de memória e outra coisa que eu não me lembro agora.” Doutor Gingko Bilóba