Fratura exposta e hemorragia: moradores improvisam torniquete para salvar motociclista ferido em colisão com caminhonete no Dom Joaquim, em Brusque

Uma motorista de 37 anos foi detida após colidir com um motociclista na Travessa Dom Joaquim, em Brusque. O acidente ocorreu por volta das 19h de sábado, 29, e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Ela apresentava sinais de embriaguez.

De acordo com o relatório da PM, o motociclista, de 30 anos, ficou ferido após ter sua trajetória interceptada pela condutora de uma caminhonete Nissan Frontier. Ele pilotava uma Honda CG 125 e foi encontrado sentado na calçada.

A vítima apresentava um ferimento grave no joelho esquerdo, com exposição óssea e hemorragia ativa, além de uma fratura exposta na perna direita. Segundo o Corpo de Bombeiros, moradores da região improvisaram um torniquete com um cinto na coxa esquerda do motociclista para conter o sangramento.

Devido à gravidade do caso, o Samu foi acionado. A equipe aplicou um torniquete adequado sobre a região afetada e administrou medicação antes de imobilizar o membro ferido. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Hospital Azambuja.

A motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro, levando à lavratura de um auto de embriaguez devido aos sinais apresentados. Por fim, ela recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia.

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: