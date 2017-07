Tweet no Twitter

No mínimo nostálgico. É assim que posso definir a apresentação de Frejat, na sexta-feira, 7, em Brusque durante o Show Gourmet. Uma das principais bandas de rock nacional da última década, fez uma apresentação memorável na Sociedade Santos Dumont. O evento, dos mais bem frequentados, reuniu uma turma poderosa para curtir num clima intimista, na mesa cercado de bons amigos ou de alguém que… você dançaria tango no teto, e limparia os trilhos do metrô.

Vamos as fotos de Silvana Hellmann, que registrou com quem passou por lá: