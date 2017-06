Frejat se apresenta no Gourmet Show em Brusque

Na sexta-feira, 7, haverá mais uma edição do Gourmet Show, desta vez com apresentação do músico Frejat.

O evento ocorre na Sociedade Esportiva Santos Dumont, a partir das 21h.

Os aperitivos serão servidos nas mesas até as 00h15. A partir das 22h, haverá o show de abertura com a badna Dick Vigarista. Frejat sobe ao palco às 00h30.

Frejat ganhou grande fama por ser um dos fundadores da banda Barão Vermelho. Ele é conhecido pelas músicas: Amor Pra Recomeçar, Segredos, Por Você e Mais do Que Tudo.

Mesas com 8 lugares são vendidas a partir de R$800. Reservas de mesas diretamente na AABB, pelo site, ou pelos telefones 3351-2519 e 988-260-134.