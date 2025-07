Brusque inicia a semana sob a expectativa de tempo firme para esta segunda-feira, 14, diante da previsão indicando predomínio de sol entre nuvens e a manutenção de temperaturas agradáveis ao longo do dia.

A informação é do meteorologista Leandro Puchalski, que antecipa uma sequência de dias secos, ao menos, até quarta-feira, 16, favorecendo assim quem tem atividades externas programadas.

Segundo o especialista, os termômetros devem continuar registrando madrugadas com marcas acima dos 12 °C a 13 °C em Brusque.

Já nas cidades de maior altitude do Vale do Itajaí-Mirim, os valores podem ficar abaixo desse patamar, reforçando a sensação de frio no amanhecer.

À tarde, as máximas sinalizam continuar superando os 23 °C, garantindo sensação de conforto térmico, explica o profissional.

Possível mudança em Brusque

A partir de quinta-feira, 17, no entanto, o cenário pode mudar, com a expectativa da passagem de uma frente fria sobre Santa Catarina, antecipa Puchalski.

Inclusive, os reflexos desse sistema também poderão ser observados em Brusque, sob condições de instabilidades durante a sua passagem e, posteriormente, queda nas temperaturas.

Embora haja possibilidade de pancadas isoladas de chuva, o profissional destaca que, por enquanto, os modelos não apontam volumes expressivos de precipitação.

“É uma projeção ainda sujeita a ajustes, como toda previsão de médio a longo prazo”, reforça então o meteorologista.

Segundo ele, o comportamento da atmosfera segue sendo analisado com atenção, já que novas atualizações podem alterar o que se desenha hoje.

Brusque e o frio

Caso o sistema realmente avance, o efeito mais perceptível deve ser uma queda nas temperaturas no fim de semana, sobretudo nas noites.

Ainda assim, Puchalski afirma que, até o momento, não há indicativos de retorno do frio intenso, como sentido no início de julho.

O especialista destaca que os dados utilizados refletem as projeções mais atualizadas. Por isso, seguirá atento a possíveis mudanças no cenário ao longo dos próximos dias.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, você está convidado a apreciar as notáveis fotografias enviadas pelos leitores.

Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã desta segunda-feira nos diversos locais destacados nas legendas.

Desfrute desta inspiradora galeria de imagens deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

