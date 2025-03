Frente fria provoca temporais e risco de granizo em Brusque neste domingo

A passagem de uma frente fria por Santa Catarina neste domingo, 9, deve provocar temporais e risco de granizo em Brusque e região. A Defesa Civil emitiu um alerta por volta das 7h.



Após a passagem do sistema, uma massa de ar mais frio avança sobre o estado, provocando queda nas temperaturas a partir de segunda-feira, 10. A mudança no clima marca o fim da onda de calor que afetou Santa Catarina nas últimas semanas.

Confira o alerta de temporais da Defesa Civil

Neste domingo (09), a passagem de uma frente fria por Santa Catarina, favorece a formação de temporais com chuva pontualmente intensa, acompanhada por raios, fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo em todas as regiões. O risco é moderado a alto para ocorrências associadas à alagamentos, enxurradas, destelhamentos, danos na rede elétrica e queda de galhos e árvores.

O sistema começa a avançar já no período da manhã pelas áreas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul e se desloca ao longo da tarde e noite, atingindo as demais regiões de Santa Catarina. A frente fria deve preceder o avanço de uma massa de ar mais frio, o que deve contribuir para a redução das temperaturas, especialmente ao longo da segunda-feira (10), marcando o fim da onda de calor que tem afetado o estado nas últimas semanas.

