Frente Parlamentar do Futebol Catarinense será lançada em dezembro

Gol

Por iniciativa do deputado Mário Motta (PSD) será lançada dia 1º a Frente Parlamentar do Futebol Catarinense, na Assembleia Legislativa. A pretensão é fortalecer institucionalmente os clubes do Estado e atuar na promoção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do esporte. Motta faz uma observação interessante: só em SC, e em mais nenhum outro lugar do país, cada região tem ao menos um grande clube para representá-la.

Com Juarez 1

O Instituto Internacional Juarez Machado comemora 11 anos com programação cultural gratuita e exposição de 500 fotos de fãs e amigos com o artista. Domingo, 29, das 9 às 18 horas, o magnifico espaço joinvilense estará aberto ao público com diversas atrações culturais que reafirmam seu compromisso em promover experiências artísticas e fortalecer o diálogo entre arte, educação e cidadania. Um dos destaques é a exposição Juarez e Eu, resultado de uma campanha que mobilizou admiradores do artista. Mais de 500 fotos foram enviadas por pessoas que, em diferentes momentos e lugares, registraram encontros e lembranças ao lado de Juarez Machado.

Com Juarez 2

O grande evento não terá a presença do homenageado, que vive em pleno repouso e recluso em uma fazenda em Barra do Piraí, no interior do Estado do Rio de Janeiro. Está sempre sob cuidados, já que não tem condições de comunicar-se ou manter alguma atividade. Seu irmão, Edson, vai novamente visitá-lo na próxima semana e está se preparado para enfrentar um momento dramático: o de não mais ser reconhecido por Juarez.

Guga referência

A tenista número 1 do ranking da WTA, Aryna Sabalenka, está em São Paulo para um evento de seus patrocinadores. Anteontem esteve com Guga Kuerten, que comemora 25 anos desde que alcançou o topo do ranking mundial. Em entrevista, a bielorrussa disse que o tenista catarinense é uma de suas referências, por “sua atitude positiva contagiante, a sua energia incrível na quadra e aquele sorriso icônico; ele realmente mostrou ao mundo que você pode chegar ao topo com alegria e paixão”. Bonito, não?

Inédito

A Coleção Collaço Paulo, mantida pelo Instituto Collaço Paulo – Centro de Arte e Educação, alcança novos sentidos no seu propósito de promover a arte e a cultura. “Céu e Terra dos Andes”, mostra que abre com entrada gratuita no dia 3 de dezembro, traz um olhar inédito sobre a arte vice-reinal andina. As 40 pinturas selecionadas pelos curadores Andrés De Leo e Diana Castillo, do Centro de Pesquisa do Patrimônio da Universidade de Engenharia e Tecnologia (Utec) do Peru, discute fé, matéria e território, transitando na riqueza espiritual, técnica e simbólica da arte da América Latina.

Sob ataque

O Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, que congrega 45 organizações e movimentos sociais, está denunciando “uma articulação política de parlamentares de oposição, ligados à Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), a latifundiários e a bancada ruralista no Congresso” para suspender o decreto 2.710, que institui Plano Nacional de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. Um projeto denunciado tem como autora a deputada federal catarinense Julia Zanatt (PL).

Revisionismo 1

Mais um revisionismo histórico polêmico. Depois da UFSC retirar o nome do seu campus, que homenageava seu fundador e primeiro reitor, João David Ferreira Lima, por decisão de seu Conselho Universitário, agora o Ministério Público Federal está incendiando a política gaúcha ao recomendar à reitoria da Universidade de Caxias do Sul que encerre e desative imediatamente o “Memorial Presidente Ernesto Geisel”, inaugurado semana passada no Campus Bento Gonçalves.

Revisionismo 2

Lá, como cá, as alegações se assemelham. Para o MPF a universidade não deve “instituir ou manter quaisquer outros memoriais, homenagens ou denominações que enalteçam agentes responsáveis por graves violações de direitos humanos no plano da responsabilidade político institucional, conforme reconhecidos pelo Relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV)”.

Shopping náutico

Avançam as obras do maior shopping náutico do Brasil, com investimento de R$ 100 milhões e 38 mil m² de área construída. É o Boulevard Marina, em Itajaí, que acaba de concluir 100% do estaqueamento. Abrigará 78 operações, entre elas um supermercado premium, uma academia de mil m² com vista para o mar, 15 restaurantes e espaço para eventos. A entrega está prevista para o verão de 2026/2027.