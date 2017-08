Freundenfest reúne famílias e grupos de amigos em Brusque

O sol deste sábado, 26, foi um ingrediente indispensável para os amigos que se reuniram no estacionamento do pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof para curtir mais uma edição da Freundenfest.

Neste ano cerca de 100 grupos e mais de 4 mil pessoas passaram pela festa, que tem como intuito principal reunir os amigos para um dia de confraternização e alegria.

A Freundenfest já é tradicional em Brusque e é realizada desde 2011, portanto, essa é a 7ª edição. O organizador Ricardo Ulrich, diz que o evento repetiu o sucesso das edições anteriores. Ele destaca que é a festa dos amigos e da família. “É um dia que todos aproveitam para confraternizar”, afirma.

Clube dos 30

Para Lídio Testoni, do Clube dos 30, o evento é o melhor que existe no município. Ele e mais 50 pessoas aproveitaram o sábado para beber chope e comer churrasco. O grupo existe há 15 anos e é formado basicamente por amigos que semanalmente se encontram na sua residência, no Jardim Maluche, para jogar futebol e comer petiscos.

“A Freundenfest é uma das melhores coisas que tem em Brusque. É a festa da amizade, da paz e da alegria”.

“Cé tá muito por fora”

O nome chama atenção no primeiro momento e foi com irreverência que o “Cé tá muito por fora” fizeram a festa. Idealizado por Matheus Santi, o grupo surgiu devido à uma expressão comum no estado do Mato Grosso e também na cidade da qual veio Santi – Jaciara.

Ele conta que sempre falava essa expressão, que significa “você não sabe o que está falando” e que os amigos achavam engraçado, e por isso, o grupo tem esse nome. Pelo quarto ano, os integrantes participam da festa e mensalmente se reúnem para um bom papo.

Amigos do Lalau’s Bar

Acostumado sempre a atender os clientes atrás do balcão, Rogério Maffezzolli aproveitou a Freundenfest para se divertir com os amigos, na sua maioria, clientes do seu bar no Santa Rita.

Tradicional em Brusque, o Lalau’s Bar existe há 25 anos e reúne as pessoas que apreciam um bom papo e uma cerveja gelada. “Fora do bar é melhor, hoje não preciso ficar atrás do balcão”, diz Maffezzolli, que participa da festa há seis edições.

Outro grupo que compareceu no evento foi o dos Demolidores , que aproveitou a festa ao som de muita música e chope. O grupo, formado por 25 casais de Brusque, chegou até a terceirizar uma empresa para fazer o churrasco para os amigos.