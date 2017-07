A terça-feira,18, amanheceu gelada por toda SC, sendo que aqui na região de Brusque, tivemos mínimas na madrugada/amanhecer oscilando valores entre 1ºC e 5ºC, as mais baixas por sinal, deste inverno/2017 até o momento. As marcas extremas foram observadas no Lageado Alto em Guabiruba, com 1,3ºC e Brusque, com o Bairro Santa Luzia registrando 3,1ºC.

O dia amanheceu com céu limpo e a tendência, segundo Bianca Souza, técnica em meteorologia, é de que amanhã, quarta, teremos outro dia de tempo seco, ou seja, o sol continuará predominando em todo o estado, ainda por influencia da massa de ar polar.

O frio do amanhecer deverá ser tão forte quanto nessa terça, mas na Serra já não tanto. Essa combinação de ar seco e temperaturas baixas traz previsão de geada generalizada e forte, até mesmo cidades próximas ao Litoral podem registrar o fenômeno. A tarde de quarta-feira já deve registrar temperaturas um pouco mais agradáveis, mas mesmo assim entre 13 e 15°C em boa parte das cidades, conclui Bianca.

Abaixo trago as temperaturas mínimas registradas na madrugada/amanhecer desta terça-feira aqui na nossa região, com dados extraídos junto as minhas estações:

1,3ºC/Trutas /Lageado Alto/Guabiruba

3,1ºC /Santa Luzia/Brusque

4,3ºC /Aymoré/Guabiruba

5,3ºC /Centro/Brusque