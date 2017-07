A MetSul Meteorologia alerta para uma brutal mudança das condições do tempo no Sul do Brasil no começo da próxima semana. Massa de ar quente com máximas de até 30ºC neste domingo em SC, dará lugar a uma poderosa massa de ar polar que começará a ingressar no Estado no final do domingo e tomará conta do território catarinense na segunda-feira, afetando na sequência todo o Sul do Brasil, o Centro-Oeste, parte do Sudeste e pontos até do Norte brasileiro. Na segunda-feira, com a chegada da parte mais intensa do ar polar, o dia vai ser extremamente frio com temperatura por demais baixa mesmo no período da tarde.

São várias as projeções computadorizadas analisadas pela MetSul indicando que na segunda-feira poderá nevar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, devido à combinação de instabilidade e ar muito gelado em altitude. De acordo com os dados, a chance de nevar é muito alta nas Serras Gaúcha e Catarinense.

Entre terça e quarta-feira, SC poderá ter recordes de temperaturas mínimas, em torno dos -9ºC a -11ºC.

Observação: Como projeções de neve só têm maior confiabilidade em curto prazo e é fenômeno de difícil quantificação em todo o mundo, sempre com margem alta de erro no tocante a volumes/acumulação, somente amanhã, domingo se terá panorama mais preciso da extensão e da força da provável queda de neve nas regiões altas de SC.

Foto: Neve em Urupema em 2013 por Ucha Carasek — com Janete Gomides.