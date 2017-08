A terça-feira,22, novamente amanheceu com temperaturas baixas em Brusque e região, as mínimas a exemplo de ontem, ficaram abaixo dos 8ºC, com destaque para o bairro Santa Luzia, com 6,3ºC e o Lageado Alto, em Guabiruba, onde fez 5,1ºC.

O dia amanheceu com a presença de muitas nuvens pelos céus de nosso município, sendo que esta nebulosidade logo deu lugar ao sol que brilhou absoluto ainda pela manhã.

Abaixo estão os valores mínimos registrados nesta última madrugada e amanhecer nos respectivos locais descritos em anexo: (Dados: minhas estações)

5,1ºC /Trutas/Lageado Alto/Guabiruba

6,1ºC /Aymoré/Guabiruba

6,3ºC /Santa Luzia/Brusque

7,6ºC /Rio Branco/Brusque

7,8ºC /Centro/Brusque

Frio deve perder força e até há possibilidade de chuva

Segundo nos informa Bianca Souza, técnica em meteorologia, amanhã, quarta-feira, a umidade do mar vai influenciar o tempo entre a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte, que deverão ter um dia com muitas nuvens, algumas aberturas de sol e a chance de chuva fraca é um pouco maior. Nas demais regiões do estado o tempo não muda, o sol continua aparecendo entre nuvens.

Bianca nos acrescenta ainda, que ao longo da semana o ar frio vai perder força: “Vamos perceber isso mais nas temperaturas da tarde que vão gradativamente subindo”.