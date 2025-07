O frio em julho de 2025 não está dando trégua em Brusque e, desde os primeiros dias do mês, vem impondo madrugadas geladas, além de amanheceres tomados pela neblina — elementos que têm marcado o cotidiano da cidade.

*Confira a galeria com as imagens aéreas no fim da edição

Até o momento, os oito primeiros dias do mês estão resultando em uma média de 13,8°C, valor que iguala a marca de 2019 e, portanto, coloca este início de julho entre os mais frios dos últimos seis anos.

Frio visto nas ruas

Ao longo desse atual período, o comportamento das temperaturas vem chamando atenção, não apenas nos dados, mas também nas ruas.

Em diversas manhãs, os termômetros recuaram para a casa dos 6°C, exigindo roupas reforçadas e acessórios como gorros e cachecóis, sobretudo para os deslocamentos externos.

Embora o sol tenha aparecido e até se destacado, as máximas ainda não vêm ultrapassando com folga a barreira dos 20°C, mantendo o clima ameno mesmo durante as tardes.

Fonte das informações

Todos esses números, pois, foram confirmados pela rede de estações meteorológicas de Ciro Groh, que monitora as condições climáticas do Vale do Itajaí-Mirim desde 1987.

A média parcial de 13,8°C, registrada neste início de julho em Brusque, representa, assim, um retorno a um padrão de inverno que não era sentido há seis anos no município.

Frio com neblina

Além das temperaturas baixas, outro fenômeno vem se repetindo com frequência: a formação de nevoeiros densos ao amanhecer.

Nesta terça-feira, 8, por exemplo, a cidade novamente despertou com visibilidade reduzida, cenário que vem se tornando recorrente ao longo dos últimos dias.

E é justamente acima dessa névoa, pois, que se revela uma das imagens mais impressionantes do inverno brusquense.

Com o auxílio de um drone, foi possível registrar paisagens aéreas que mostram a cidade coberta por um manto branco, com as montanhas emergindo como ilhas em meio ao que mais se assemelha a um oceano sereno.

As fotos aéreas, disponíveis no fim desta edição, revelam uma Brusque suspensa entre o céu e a terra, envolvida por uma névoa espessa, transformando o relevo e realçando a atmosfera gelada do inverno.

*Acompanhe, portanto, mais informações e imagens após os anúncios

Matéria segue após anúncios

Antes de seguir, o Blog do Ciro Groh faz uma pausa para então agradecer aos patrocinadores que ajudaram esta matéria a chegar até você.

Clique nos banners abaixo, faça o contato e descubra o que eles têm a oferecer.

Oferecimento:

Leia também:

1. Drone então mostra o que os olhos ao solo não viram em Brusque

2. Praças então ganham vida em Brusque com sabores, cultura e alegria

Comparativo de julhos

Antes da apresentação das imagens aéreas registradas por drone, a presente edição destaca um levantamento exclusivo com as médias térmicas registradas nos oito primeiros dias de julho ao longo dos últimos 13 anos.

A análise confirma o protagonismo de 2025, que empata com 2019 como o início de mês mais frio da série histórica considerada, com média de 13,8°C no período analisado.

Se o restante de julho então seguirá com esse mesmo comportamento, ainda é incerto.

Por ora, os sinais do frio já se fizeram notar — e deixaram sua assinatura neste inverno de 2025.

Médias de julho



*Oito primeiros dias >>

2025___13,8°C

2024___15,2°C

2023___18,0°C

2022___19,2°C

2021___15,7°C

2020___15,2°C

2019___13,8ºC

2018___18,2°C

2017___17,4°C

2016___17,7°C

2015___17,3ºC

2014___18,8°C

2013___18,5°C

2012___15,8°C

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Frio sobre a neblina

E, para encerrar esta pauta com chave de ouro, a edição apresenta agora as imagens aéreas prometidas.

Registros capturados por drone mostram Brusque encoberta por um denso nevoeiro, com a cidade surgindo entre as nuvens como ilhas em meio a um oceano branco.

Acompanhe a seguir as cenas então fotografadas no início da manhã desta terça-feira.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK