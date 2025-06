Conhecida por sua paisagem marcada pelo dinamismo urbano e pelo charme das áreas rurais, Brusque também revela outra faceta encantadora quando a noite cai acompanhada pelo frio.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Na quinta-feira, 12, sob o manto gelado embalado pelo clima de inverno, a cidade ofereceu um espetáculo silencioso, mas envolvente, emoldurado por temperaturas baixas e um céu noturno de rara beleza.

Entre as ruas do Centro e as vias mais afastadas, o frio então conferiu novos contornos à rotina brusquense.

Com casacos pesados, os moradores que se aventuraram pelas ruas se tornaram parte de uma paisagem quase cinematográfica.

A beleza do frio noturno

Os reflexos das luzes urbanas se misturavam ao brilho discreto da lua, compondo cenas que revelavam a poesia contida na simplicidade da noite.

Igrejas iluminadas, calçadas quase silenciosas e a respiração visível no ar gelado completaram o cenário.

Detalhes que o frio revela

Em meio ao movimento contido da cidade, cada registro captado pelas lentes de câmeras de alta tecnologia revelou detalhes que, muitas vezes, passam despercebidos no cotidiano apressado.

As imagens reunidas na noite de quinta-feira são, pois, mais do que meros retratos.

Elas capturam a atmosfera de um cenário invernal presente não apenas nos termômetros, mas também nos gestos de quem se protege do frio, no vapor que escapa das xícaras de café e no silêncio respeitoso que envolve a cidade após o pôr do sol.

Galeria mais adiante

Logo após os anúncios, ao fim desta edição, cada leitor poderá conferir uma galeria exclusiva, com registros dessa noite memorável.

Trata-se de uma seleção de fotos que então revela o quanto Brusque também encanta quando o período noturno avança sobre a cidade.

Galeria após anúncios

Descubra os parceiros que apoiaram a criação deste conteúdo especial do Blog do Ciro Groh.

Ao clicar nos banners, você poderá então conhecer mais sobre seus produtos e serviços.

Oferecimento:

Veja também:

1. Botuverá então celebra casamento coletivo marcado por emoção e beleza

2. Brusque então celebra o centenário do ex-goleiro que fez história no Paysandu

Frio, lua e belas cenas

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK