Maio avança para seus últimos dias e, com ele, o outono se despede gradualmente, enquanto o frio começa a se impor sobre Brusque com características cada vez mais típicas do inverno.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

As condições atmosféricas já apontam, com clareza, para o que está por vir, e a cidade começa a sentir os primeiros sinais da nova estação nesta quinta-feira, 29.

A chegada da intensa massa de ar polar, ainda na noite de quarta-feira, 28, trouxe consigo temperaturas típicas do período mais frio do ano e transformou a paisagem desde as primeiras horas do dia seguinte.

Logo no amanhecer desta quinta-feira, os termômetros então registraram marcas de 9 °C em alguns bairros.

Frio seco e vento

Para quem precisou sair cedo, não houve escolha: casacos pesados, cachecóis e toucas voltaram a compor o visual dos brusquenses.

E, embora o sol tenha predominado ao longo do dia, a sensação térmica permaneceu baixa, reforçada por rajadas de vento que chegaram a atingir 50 km/h em alguns pontos do município.

Frio e suas belezas

Esse contraste — céu limpo, sol brilhando e frio constante — não apenas influenciou a rotina dos moradores, mas também realçou a beleza natural de Brusque.

A combinação, pois, de ar gelado, céu azul e vegetação verde resultou em cenas marcantes, que deram um charme especial à quinta-feira, já com fortes traços do inverno.

Ao final desta edição, após os anúncios, o leitor poderá conferir uma galeria exclusiva com fotos, que capturam assim toda a atmosfera deste dia frio e ensolarado em Brusque.

Frio é só o começo

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, as baixas temperaturas não param por aqui.

Conforme sua nota, a tendência é que o frio se intensifique nos próximos dias, prometendo adentrar ao mês de junho, especialmente durante as madrugadas.

Já na sexta-feira, 30, por exemplo, a mínima pode ficar abaixo dos 7 °C. Já para o fim de semana, a expectativa é de manhãs ainda mais geladas no sábado e no domingo, explica Coutinho.

Assim, tudo indica que o frio sentido nesta quinta-feira é, de fato, só o começo.

Enquanto o inverno ainda não chega oficialmente, Brusque já começa a sentir — e mostrar — seus efeitos, como mostrado na galeria exposta após os anúncios.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh agradece aos parceiros comerciais, que então viabilizaram esta reportagem.

Descubra seus produtos e serviços, clicando nos banners para mais informações e contato.

Oferecimento:

Veja também:

1. Lindas fotos então mostram Brusque à espera do frio

2. Casal de Brusque celebra amor e história em seu espaço de antiguidades

Brusque sob frio, sol e belas imagens

*Créditos das fotos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK