Após uma sequência prolongada de dias secos e ensolarados, que marcaram grande parte de julho, Brusque amanheceu nesta quinta-feira, 24, sob um novo panorama climático, com o frio úmido voltando a assumir o protagonismo das condições atmosféricas.

Diante dos termômetros estacionados em valores inferiores a 15 °C – mesmo por volta das 13h – a sensação térmica reduzida foi intensificada pela presença da chuva ocasional.

A combinação entre temperaturas baixas e alta umidade, por consequência, tornou inevitável o uso de vestimentas mais pesadas.

Ao longo do dia, a paisagem urbana foi se transformando gradualmente.

Frio impõe estilo

Em meio ao vai e vem cotidiano, destacavam-se casacos espessos, cachecóis bem ajustados, toucas, gorros e guarda-chuvas.

Esses elementos passaram a compor o cenário do município, revelando a rápida adaptação dos moradores de Brusque às exigências impostas pelo clima.

O céu encoberto, pois, reforçou o aspecto típico invernal, pintando a cidade com tonalidades cinzentas e transmitindo um clima introspectivo.

Para ilustrar de forma sensível e detalhada os impactos desta quinta-feira gelada, será apresentada, após os anúncios ao final da edição, uma seleção especial de imagens registradas durante o dia.

As fotografias revelam a variedade de vestimentas adotadas pelos moradores, que enfrentaram o cenário atmosférico adverso nas ruas, compondo um retrato fiel da adaptação cotidiana, diante das condições adversas.

Números do frio e da chuva

Antes disso, a tabela a seguir apresenta as temperaturas máximas registradas por volta das 13h em diferentes áreas do Vale do Itajaí-Mirim, destacadas em vermelho.

Os dados então reforçam que o avanço do ar frio não ficou restrito a Brusque — ele se espalhou por toda a região com intensidade semelhante.

Já os campos em azul ilustram os volumes pluviométricos observados. Os dados revelam que as precipitações foram discretas em toda a região.

Em alguns pontos, os acumulados foram tão baixos que mal chegaram a ser contabilizados — e há locais onde sequer houve registro.

Frio em fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

