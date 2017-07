O calorzinho fora de época dos últimos dias presente na nossa região deu lugar ao frio, que chegou com tudo nesta madrugada de segunda-feira,17, a SC. O final de semana foi marcado pela presença do sol e por temperaturas elevadas, com máximas oscilando picos entre 27ºC a 28ºC em Brusque, porém em 24 horas isso tudo mudou e as extremas observadas nesta tarde de segunda ficaram apenas nos 13ºC, queda de 15ºC, dados da minha estação fixada na região central da cidade. O pico mínimo deve ser registrado logo mais a noite.

Além do frio, os brusquenses tiveram também a volta da chuva, que após um longo período de estiagem, nossa cidade voltou a registrar precipitação, embora de fraca intensidade.

Segundo Clóvis Corrêa, meteorologista da Epagri Ciram, deveremos ter a diminuição da nebulosidade já nesta terça-feira e o frio deve permanecer no nosso estado nos próximos dias, sendo que Brusque poderá ter mínimas abaixo dos 5ºC nas madrugadas seguintes. A chance de termos ocorrência de neve entre hoje e amanhã nas partes altas do Vale do Itajaí é nula ou remota.