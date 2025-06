O rigor do frio no amanhecer desta quarta-feira, 24, ficará registrado como um dos mais impactantes dos últimos anos em Brusque.

*Confira as imagens aéreas no fim da edição

Com a cidade imersa em um cenário típico de inverno rigoroso, as baixas temperaturas não apenas surpreenderam, como também remeteram a um passado memorável.

Logo nas primeiras horas do dia, os termômetros registraram 0,2°C no bairro Limeira Alta, de acordo com o monitoramento realizado através da rede de estações de Ciro Groh.

Coincidentemente, esse valor se mostrou idêntico ao observado na histórica madrugada, em 24 de julho de 2013.

Naquela ocasião, a neve caiu sobre partes de Brusque e de outras cidades do Vale do Itajaí, tingindo de branco a paisagem. Esse episódio remoto, por sua vez, entrou para os registros climáticos mais notáveis da região.

Desde aquele evento singular, o município, pois, não havia mais enfrentado uma condição térmica tão extrema.

Agora, passados quase 12 anos, o frio retorna com intensidade semelhante, reforçando o status deste 24 de julho como um marco climático de 2025.

Frio com geada

Apesar de o fenômeno da neve não ter se repetido desta vez, o cenário da manhã foi dominado por uma geada abrangente, especialmente nas áreas rurais.

A paisagem amanheceu coberta pela camada de gelo, conferindo ao município um visual invernal, típico das regiões serranas.

A última vez em que Brusque se aproximou de um frio dessa magnitude foi em 26 de julho de 2021, quando os termômetros marcaram 1,1°C.

No entanto, a marca de hoje empata com o valor exato que protagonizou o episódio da neve de 2013, o que reforça a singularidade do momento vivido nesta quarta-feira.

Chuva à vista após anúncios

Frio úmido a caminho

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o frio deve persistir nesta sequência do mês de junho em Brusque e região.

A novidade, no entanto, é a mudança esperada no padrão atmosférico. Em vez do ar seco, a umidade começará a ganhar espaço já na quinta-feira, 26.

Com isso, há previsão de chuvas que podem ocorrer com forte intensidade. Além disso, essas precipitações poderão vir acompanhadas até de trovoadas, explica Puchalski.

Diante disso, o especialista recomenda que, além dos casacos, os moradores preparem também os guarda-chuvas.

Galeria de fotos

No encerramento desta edição, o destaque passa a ser uma sequência de imagens aéreas, então registradas por drone nesta quarta-feira.

As cenas, pois, revelam o céu aberto sobre Brusque, com o predomínio do sol. Esse contraste marcante antecipa a mudança no tempo, prevista para a quinta-feira.

As fotos então destacam a estabilidade climática, antes da chegada da umidade, e retratam a beleza invernal da cidade sob o efeito do frio mais intenso dos últimos 12 anos.

Sol, frio e belas paisagens

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

Cenas de Vidal Ramos

*Créditos: Jaison e Juliana Brambila >>

