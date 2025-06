Neste último sábado de junho, o clima em Brusque manteve o rigoroso padrão de frio e umidade que, aliás, tem predominado ao longo de boa parte da semana.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Com o céu encoberto, chuva constante e sensação térmica em queda, o cenário apresentou-se tipicamente invernal, não somente na cidade, mas por toda a região.

Nesse contexto, os moradores recorreram aos tradicionais acessórios de inverno — como casacos, cachecóis, toucas e guarda-chuvas —, itens que se mostraram indispensáveis diante da persistência do clima adverso.

Frio e chuva

Embora a instabilidade tenha persistido durante todo o dia, os volumes de precipitação mantiveram-se dentro de um intervalo intermediário, entre 8 e 23 mm, representando assim uma intensidade fraca a moderada.

Segundo os dados parciais do dia, registrados até por volta de 15h, por meio das estações de monitoramento de Ciro Groh, a maioria dos pontos acumulava índices inferiores a 20 mm.

As temperaturas, por sua vez, também permaneceram em patamares reduzidos, com marcas abaixo dos 15°C ao longo da tarde.

Números do frio e da chuva

Na tabela a seguir, é possível conferir os acumulados de chuva observados neste sábado em diferentes localidades monitoradas no Vale do Itajaí-Mirim, com a identificação de cada ponto em azul.

Já as temperaturas máximas podem ser consultadas nos campos destacados em vermelho, correspondentes aso respectivos locais descritos em anexo.

Previsão após anúncios

Frio longe do fim

O cenário meteorológico para os próximos dias reforça a presença do frio em Brusque e toda a região.

Conforme antecipa o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, o domingo, 29, pode começar com momentos de melhoria e até breves aberturas de sol pela manhã.

Contudo, o retorno da chuva está previsto para o período da tarde, acompanhado de um novo declínio nas temperaturas.

Para a próxima semana, a tendência prevista por Coutinho sinaliza novo reforço do frio, agora sob a atuação de uma massa de ar polar.

A partir de terça-feira, 1, as madrugadas então prometem voltar a registrar frio extremo. As mínimas previstas para Brusque devem ficar abaixo dos 5 °C.

Além disso, há possibilidade de marcas próximas de 0 °C — ou até negativas — em municípios de maior altitude do Vale do Itajaí-Mirim, finaliza o especialista.

Galeria de fotos

Uma galeria de imagens marca o desfecho desta edição. Os registros, captados ao longo deste sábado, típico de inverno, mostram moradores bem agasalhados, ruas molhadas e um cenário que evidencia a força do frio úmido em Brusque.

Dessa forma, os impactos do clima se revelam tanto nas previsões quanto no cotidiano registrado pelas lentes desta edição.

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

