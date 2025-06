Frio raiz

1-chuveiro elétrico a conta gotas, porque quanto mais água sai, mais fria fica a água

2-panelinha com álcool no banheiro pra esquentar o ambiente

3-sítio na serra do Moura

4-fogão a lenha com lenha de restos de móveis de mdf

5-pinhão na chapa

6-vinho de garrafão, de preferência tinto suave (depois ainda mistura um pouco de açúcar)

7-coberta de pena que herdou da vó

8-sopão maggi com adereços (ovada, moela, fígado e coração de galinha)

9-limpar o nariz com pano louça

10-café na garrafa térmica

11-jornal dentro do sapato pra esquentar

12-ir de carro ver o frio em São Joaquim

13-vaca atolada

14-japona de nylon com enchimento de resto de estopa

15-banho sinuca: só o taco, as bolas e o buraco

16-Toddy ou Quick de morango no microondas

17-cagar de jaqueta

18-dia inteiro de pijama, que na verdade é um agasalho velho e um moleton xexelento

19-pantufa dos Minions

20-pele ressecada direto

21-lábio rachado

22-não dá pra andar de fusca porque entra vento de tudo quanto é lado e é um frio desgraçado

23-Filho, sai do sereno! Vais pegar uma friagem!

24-tosse de cachorro

25-lasanha congelada Sadia

26-pra esquentar: conhaque de alcatrão São João da Barra

27-toca de time de futebol

28-visitar os parentes em Lages

29-uma hora pra fazer o carro a álcool pegar no frio, mais uma hora esperando para esquentar o motor pra sair

30-diz que não comeu nada no inverno mas ganha uns 5 quilos pelo menos

Frio Nutella

1-chuveiro a gás de hotel com regulagem de temperatura e massageador

2-piso do banheiro aquecido

3-estalagem em Gramado

4-lareira de pedras vulcânicas

5-risoto de lascas de filé mignon com queijo brie

6-vinho de vinícola famosa, de preferência caro

7-edredon de fio egípcio e plumas de flamingo da polinésia

8-consomê de peito de frango orgânico, gengibre e crispies de batata doce

9-assoar o nariz com lenços presidente

10-Nespresso de 400 sabores

11-meia térmica com gel relaxante anti chulé smart da Nike ou Adidas

12-semanada de ski no Valle Nevado, Chile

13-fondue de carnes nobres, queijos especiais e frutas da época

14-jaqueta impermeável com tecido inteligente e enchimento de espuma da Nasa

15-banho termal com sais extraídos das cinzas do vulcão Kilimanjaro

16-chocolate quente derretido em banho maria com espuma de leite trufado

17-patente com almofada térmica e controle de temperatura coxal e nadegal

18-dia inteiro de robe de chambre

19-pantufa Christian Louboutin com cristais swarovski

20-creme hidratante de alto impacto feito a mão pelas freiras friorentas do Alaska

21-manteiga de cacau com sabor de nutella e licor 43

22-BMW com ar-condicionado quadrizone com controle de temperatura individual por passageiro

23-Filho, essa jaqueta da lacoste com capuz combinou muito com os seus olhos azuis

24-leve irritação na garganta

25-mil folhas de mandioca e queijo coalho do Chef Alex Atala

26-pra esquentar: cognac Hennessy

27-echarpe burberry

28-visitar os parentes em Campos do Jordão

29-carro com injeção eletrônica direta desenvolvida e testada na Antártida, liga e sai batido

30-come bem o verão todo e não ganha peso

Pelharada

Está rolando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, lá no lugar onde pouca gente gosta de futebol: os Estados Unidos. Mas também, é obrigado o americano não gostar de futebol, os times de lá são um pior que o outro, não tem condições de assistir. Tirando ver o Messi e o Suarez andando em campo, até dou razão pra eles. Mas falando nesse mundial, a Globo ultimamente vem se superando no seu time de narradores e comentaristas, negativamente, é claro! Me arrisco a dizer que a empresa está perdendo muito dinheiro porque pela quantidade de m… que alguns deles falam durante as transmissões, poderia estar produzindo BIOGÁS em larga escala. Uma ITAIPU de BIOGÁS, frôxo! Mas por que tu não assiste na CazéTV? Amigo, se eu quisesse ficar ouvindo piadas da quinta série durante uma transmissão de futebol, eu voltaria para a escola!

Mais dinheiro para ir pelo ralo

Em maio desse ano a arrecadação do governo do coisa bateu os 230 bilhões de reais. Bom para investir em tudo que a gente precisa como educação, saúde e infraestrutura, nessa ordem, não é mesmo? Mas é como diz aquela música do IRA! (que já foi cancelado por aqui também) “mas a realidade que vem depois não é bem aquela que planejei”, não é mesmo? De cara os nossos deputados aprovaram o aumento do número de deputados no Congresso Nacional de 513 para 531. Só inverteram as dezenas, Lauritx! Sim, essas dezenas a mais de “congressistas” vão gastar ainda mais o nosso dinheiro, fazendo o mesmo (des)serviço que os outros 513 já faziam “maleporcamente”. E ninguém faz nada…

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço para os aniversariantes Juliano Benvenutti, Alcir Inácio Otto (Otto Atacarejo), Digo Mannrich, Richard Albani Dallago, André Groh, Letícia Schlindwein, Roni Hort, Alessandro Cervi (Culêra), Bruno Caetano Sassi, Tiago Vailati, Maurício Amorim (Merica), Everaldo Boos (Kiko), Tiago Vailati, Salete Batisti, Adilson José Eccher (Adi), Alison Elias Urban (Ali) e pra minha sobrinha Mariah Varela da Silva. Bom final de semana a todos e fiquem com Deus!

Sabedoria Butecular

“Canetas emagrecedoras passam a ser vendidas somente com receita e gordinhos pelo Brasil afora acabam com o estoque do livro da Ana Maria Braga”