Brusque já enfrentou o rigor do frio neste inverno de 2025, com noites geladas e tardes pouco aquecidas, especialmente na primeira semana de julho.

Desde então, o comportamento térmico passou por mudanças, com temperaturas diurnas mais agradáveis sob o predomínio de tempo seco.

No entanto, as madrugadas seguiram registrando marcas reduzidas, mantendo o ar gelado característico da estação.

Agora, com a reta final do mês se aproximando, cresce a expectativa sobre o que os modelos meteorológicos estão anunciando, diante da expectativa de retorno do frio úmido.

As projeções mais recentes foram reunidas em um boletim especial, elaborado pelo especialista no assunto, Leandro Puchalski.

Confira, após a foto, os detalhes da nota emitida pelo profissional.

Frio úmido à vista

A reta final de julho deve marcar uma transição no padrão climático em Brusque e região.

Após uma sequência de dias sob o domínio do tempo seco e temperaturas diurnas agradáveis, a segunda metade desta semana já reserva mudanças perceptíveis nas condições do tempo e dos termômetros.

Assim, entre quinta-feira e sexta-feira, a tendência é de aumento da umidade, favorecendo o retorno do chamado frio úmido. Com isso, o uso de casacos e roupas de inverno será necessário durante todo o dia.

Em termos práticos, isso significa que a sensação térmica tende a permanecer baixa, especialmente pela presença de nuvens e chuva ocasional.

Manutenção das instabilidades

Entre o sábado e segunda-feira, a expectativa então aponta a manutenção da possibilidade de chuva em Brusque e região.

Apesar de alguns períodos de melhoria, a condição favorável para instabilidades continua presente e, de forma geral, o tempo não deve se firmar.

As temperaturas, por sua vez, voltam a se tornar mais agradáveis durante as tardes, prometendo exceder ao patamar de 20°C.

Frio seco para fechar o mês

Para o desfecho do mês, entre terça-feira e quinta-feira, os modelos sinalizam a chegada de uma nova massa de ar mais seco e frio.

Com isso, o tempo deve então voltar a se firmar, dando lugar a dias predominantemente favoráveis às atividades externas.

As madrugadas, no entanto, voltam a registrar frio mais expressivo, com mínimas que podem ficar abaixo dos 8°C, principalmente nas cidades de maior altitude do Vale do Itajaí-Mirim.

Em síntese, os últimos dias de julho devem alternar períodos de instabilidade e frio úmido, com o tempo seco retornando gradualmente, especialmente nos dois dias finais do mês.

Frio e chuva sob monitoramento

Assim, ressaltamos a importância de acompanhar a previsão diariamente, já que os modelos meteorológicos estão em constante atualização e novas informações podem alterar o panorama em curto prazo.

Seguimos monitorando tudo de perto, para trazer atualizações sempre que necessário.

O frio na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta quarta-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, você está convidado a se encantar com as incríveis fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer desta quarta-feira, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas; arraste para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

