Esta terça-feira, 24, marcou, até o momento, o dia mais frio de 2025 em Brusque, com destaque especial para a tarde, que apresentou temperaturas notadamente baixas, mesmo sob a presença predominante do sol.

Logo nas primeiras horas da manhã, os termômetros já apontavam cerca de 4°C em alguns bairros do município, cenário que exigiu o uso de casacos pesados, toucas, cachecóis e luvas, sobretudo para quem precisou sair cedo de casa.

No entanto, o que surpreendeu — e de forma acentuada — foi a resistência do frio ao longo do dia.

Por consequência, mesmo por volta das 13h, quando normalmente os termômetros tendem a atingir os valores mais elevados, a temperatura permaneceu abaixo dos 14 °C.

As ruas da cidade foram tomadas por pessoas vestidas com trajes típicos do inverno, demonstrando que o calor do sol, embora presente, não foi suficiente para proporcionar conforto térmico.

O vento constante, com rajadas que em alguns pontos ultrapassaram os 40 km/h, agravou ainda mais a sensação térmica, fazendo com que o frio parecesse mais severo do que os próprios números indicavam.

O frio em Vidal Ramos

Enquanto Brusque enfrentava esse panorama, o destaque da região ficou por conta da comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, onde os moradores amanheceram com temperaturas negativas de até -0,3°C.

O que mais impressionou, no entanto, foi a continuidade do frio ao longo do dia.

Nas primeiras horas da tarde, os termômetros, naquela localidade, marcavam entre 7 °C e 8 °C, sem qualquer indício de aquecimento expressivo.

Frio em números

Para ilustrar o comportamento térmico desta terça-feira, uma tabela completa está disponibilizada mais adiante na matéria.

As colunas em vermelho destacam as mínimas do amanhecer, enquanto os campos em azul mostram as máximas registradas à tarde, evidenciando um padrão térmico incomum, com números que em nenhum momento ultrapassaram os 14°C.

Frio se intensifica

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o frio está longe de dar trégua. A expectativa é de que o amanhecer da quarta-feira, 25, seja ainda mais gelado, com valores próximos de 0°C em Brusque e marcas negativas em cidades de maior altitude do Vale do Itajaí-Mirim.

Há, inclusive, possibilidade de geada em vários pontos da região — fenômeno que não está descartado nem mesmo no município brusquense.

Para os entusiastas do inverno, a notícia é animadora: o frio persistirá. De acordo com Puchalski, a quinta-feira, 26, deverá marcar o início de uma nova fase. Agora sob a influência de um frio úmido, com o retorno das chuvas.

A sexta-feira, 27, por sua vez, também deve manter esse padrão, com possibilidade de precipitações isoladas e temperaturas baixas, cenário que deverá se estender até o fim de junho, conclui o meteorologista.

Galeria de fotos

Para o encerramento desta edição, uma galeria exclusiva de imagens vem retratar o ambiente invernal desta terça-feira.

Os registros incluem fotos feitas em Brusque durante a tarde, além de cenas captadas na comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, onde resquícios de gelo ainda eram visíveis, mesmo próximo ao meio-dia.

*Fotos de Brusque/Créditos: Ciro Groh/O Município >>

*Cenas de Vidal Ramos/Créditos: Jaison e Juliana Brambila >>

