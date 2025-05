Fumaça preta: segunda e terceira votações para novo papa terminam sem definição

Reunidos para duas votações na Capela Sistina na manhã desta quinta-feira, 8, segundo dia do conclave, os 133 cardeais votantes ainda não chegaram a um consenso em torno do nome do próximo papa.

A fumaça preta saiu da chaminé instalada no telhado da Capela Sistina por volta das 11h50 (horário de Roma), 6h50 (de Brasília), sob o olhar das cerca de 12 mil pessoas presentes na praça São Pedro e das câmaras e lentes de jornalistas de todo o mundo.

Após o fim das votações da manhã, os cardeais retornam à Casa Santa Marta. Às 10h45 (de Brasília), eles fazem novamente o traslado para o Palácio Apostólico para mais uma rodada de votações na Capela Sistina. Os prováveis horários da fumaça são após as 12h30 (apenas se for branca) e por volta das 14h.

Para ser eleito, o novo papa deve alcançar dois terços dos votos dos cardeais eleitores.