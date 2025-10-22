Funcionária morre na Okoberfest ao chegar para trabalhar em Blumenau

A Secretaria de Turismo e Lazer e o Parque Vila Germânica informaram nesta segunda-feira, 20, o falecimento de uma mulher de 68 anos, integrante da equipe de limpeza contratada pela empresa Minister, que atuava durante a Oktoberfest Blumenau.

Segundo a Prefeitura de Blumenau, ela sofreu um mal súbito na tarde desta segunda-feira, na rua Herbert Wehmuth, ao chegar para o início do turno de trabalho.

As equipes da Brigada de Emergência da Oktoberfest, Unimed, Arcanjo, Corpo de Bombeiros e Samu prestaram o atendimento, mas ela não resistiu.

“A organização da Oktoberfest Blumenau manifesta sua solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho, e está prestando todo o apoio necessário à empresa responsável e aos familiares”, diz a nota. Ela não foi identificada.

Leia também:

1. VÍDEO – Brusque é surpreendida por tenor que canta ópera na praça

2. André Rezini deve assumir como diretor de Futebol do JEC

3. Casal é rendido durante assalto em residência no bairro Rio Branco, em Brusque

4. Frio de outubro desafia a primavera e domina as madrugadas em Brusque

5. Conheça famílias de Brusque e região que encontraram amor na adoção

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

