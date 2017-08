Uma mulher de 36 anos perdeu R$ 1,6 mil nesta quinta-feira, 3. Ela recebeu o salário e o guardou dentro do armário da empresa, situada no bairro Steffen.

A mulher deixou a porta do armário entreaberta e foi escovar os dentes. Quando ela foi pagar as contas, no fim do dia, percebeu o furto.