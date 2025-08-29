Funcionário de supermercado de Brusque morre aos 33 anos

Eduardo Hemmer, funcionário do Archer Santa Terezinha, faleceu nesta quinta-feira, 28, aos 33 anos, no Hospital Azambuja. PcD, ele completaria 15 anos de atuação na empresa em setembro.

Conhecido como Dudu do Archer, ele trabalhava como empacotador no supermercado. Foi sepultado nesta sexta-feira, 29, no cemitério Santa Terezinha, bairro onde morava. Eduardo deixa familiares e amigos enlutados.

