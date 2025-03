Funcionário é flagrado furtando mais de R$ 500 em supermercado em Brusque

Na manhã deste sábado, 8, um funcionário de um supermercado em Brusque foi detido após ser flagrado furtando diversos itens do estabelecimento. O caso aconteceu por volta das 6h, durante a troca de turno.



De acordo com a Polícia Militar, o sistema de monitoramento interno do supermercado identificou que o empregado, de 25 anos, estava com uma mochila contendo produtos que não haviam sido pagos. Entre os itens furtados estavam bebidas alcoólicas, brinquedos, alimentos e calçados, totalizando R$ 572,52 em mercadorias.

O suspeito foi detido ainda no local e acabou algemado pelos policiais antes de ser conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos legais. Mais informações sobre o caso não foram divulgadas.

