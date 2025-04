Funcionário tenta estuprar jovem durante instalação de placas solares em Balneário Camboriú

Um funcionário que instalava placas solares na casa de uma jovem de 18 anos tentou estuprá-la na tarde da segunda-feira, 7. O caso aconteceu em Balneário Camboriú e ele foi preso.

Segundo a Polícia Militar, o homem, de 21 anos, segurou no pescoço da mulher e tentou cometer o crime. Ela foi até a base da Polícia Militar, no bairro Barra, comunicar o crime e a fuga do homem. As equipes o localizaram em Penha e foi levado à delegacia de Polícia Civil.

Leia também:

1. Diagnósticos de tuberculose em Brusque em 2024 atingem terceiro maior índice dos últimos 25 anos

2. Valor da conta de água em Brusque sofre reajuste

3. Brusque e Renaux assinam acordos e Augusto Bauer será liberado

4. Relembre quando as ruas de Brusque se transformavam em pistas para corridas de cavalos

5. Hospital Azambuja teve mais de 16% de aumento em atendimentos em 2024

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: