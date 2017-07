Funcionários de mercado em Brusque detêm homem que tentava furtar uísque

Um homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil por tentativa de furto nesta terça-feira, 18, por volta de 19h, em um supermercado localizado na rua Felipe Schmidt, São Luiz.

A PM foi ao local porque foi chamada pelos funcionários, que detiveram o homem. Segundo o relato feito à polícia, ele havia tentado furtar uma garrafa de uísque da marca Passport.

Ainda de acordo com o que foi dito à PM, o mesmo homem havia furtado no local no dia 10. Há filmagens que comprovam a ação.