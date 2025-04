Fundação Catarinense de Cultura realiza visita técnica na Villa Quisisana para elaboração de projeto de reforma

Foi realizada na última semana uma visita técnica na Villa Quisisana, no Centro de Brusque. A ação foi promovida pela Fundação Catarinense de Cultura e teve o intuito de acompanhar a elaboração do projeto de restauração da Villa.

Representando a fundação, a presidente Maria Teresinha Debatin foi recebida pelo diretor-feral da Fundação Cultural de Brusque, Igor Alves Balbinot. Além da presidente, a diretora de patrimônio, Lélia Pereira Nunes, o gerente Rodrigo Rosa e a arquiteta Jaqueline Braga, que compõem a equipe técnica do órgão estadual também participaram da visita.

O proprietário do imóvel, Hebert Pastor, também esteve no encontro. O projeto executivo será apresentado a ele.

O diretor-geral da Fundação de Brusque comentou que com o apoio da Fundação Catarinense de Cultura, a pasta está seguindo com o processo. “Ainda neste ano de 2025, temos o compromisso de apresentar ao Herbert Pastor o projeto executivo para instalação do Museu de Artes de Brusque na Villa Quisisana. Estamos confiantes no apoio do Poder Público Municipal e da FCC”, finalizou.

