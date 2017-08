Fundação Cultural anuncia bandas que se apresentarão no Rock na Praça

A Fundação Cultural de Brusque divulgou nesta segunda-feira, 7, as bandas que vão se apresentar na 17ª edição do Rock na Praça. Ao todo, 16 grupos subirão ao palco do pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof nos dias 19 e 20 de agosto.

Foram selecionados, por meio de edital: The Lost Pines, Social Inc., Media Faker (MFA-S), Arco Elétrico, Stall the Orange, Holy Heapons, Hardway, Raging War, Last Hope, Os Lenhador, Mosaico Híbrido, Tributo’s, Ex Cobar, Velho Jack, Sorry Mom e 7:27.

O Rock na Praça deste ano contará com festival de Food Trucks, exposição de carros antigos e Feira do Rock e de Artesanato. A entrada para o evento é gratuita. Todas bandas que se apresentarem receberão material de áudio e vídeo do show.

O coordenador da Fundação Cultural, Marcos Fumagalli ressalta que o Rock na Praça é uma festa para toda a família. “Todos que gostam de rock estão convidados. Este ano o festival será dentro do pavilhão e mesmo em caso de chuva o evento poderá acontecer”.