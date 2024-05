Fundação Cultural de Guabiruba divulga bandas selecionadas para o Rock na Praça 2024

A Fundação Cultural de Guabiruba divulgou nesta sexta-feira, 31, as bandas selecionadas para o Rock na Praça 2024. Ao todo, seis grupos integram a programação que se estende na tarde do dia 10 de junho, integrando a programação de aniversário do município. A seleção foi baseada em critérios disponibilizados no edital disponível no site da Prefeitura de Guabiruba.

O tradicional Rock na Praça ocorre no dia 10 de junho, em frente à prefeitura, e integra as festividades em alusão aos 62 anos de emancipação político-administrativa de Guabiruba. As apresentações iniciam às 13h e seguem até as 19h, com atrações locais e um repertório do gênero musical.

O Rock na Praça acontece há quase uma década e tem como objetivo o fomento e a participação de bandas que tenham também representantes do município de Guabiruba, proporcionando a cena artística e cultural da música em uma estrutura profissional de som e palco. O evento também contará com transmissão ao vivo no Facebook e no canal do Youtube da Prefeitura de Guabiruba.

Confira a line-up completa:

13h – BANDA EUTUNICO;

14h – BANDA PLANO B;

15h – BANDA SYMYTERYO;

16h – BANDA RANGONES;

17h – BANDA CULTZ & THE REBELZ;

19h – ORQUESTRA MUNICIPAL DE GUABIRUBA & COLDSTAR – Especial Coldplay.

Programação de aniversário

Pela manhã do mesmo dia ocorrerá o Desfile Cívico Escolar de 62 anos de Guabiruba, na Rua Brusque, com tema alusivo aos 200 anos de Imigração Alemã no Brasil. O protocolo se inicia às 8h30 em frente à Prefeitura de Guabiruba.

No local, também haverá venda de cachorro quente, churros e bebidas durante todo o dia, acompanhando a programação do Rock na Praça.

No período da tarde, a partir das 15h, acontece a Inauguração da Escola Reunida Municipal Ervin Schumacher, na Rua Ewaldo Martins, Bairro Lageado Baixo. No local, haverá venda de pastel e bebidas organizado pela Associação de Pais e Professores, bem como brinquedos e diversão para toda a família.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp: (47) 3308-3114 ou pelo e-mail [email protected].

