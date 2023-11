Fundação de Cultura retira faixa com frase “Sejam Bem-Vindes” em festival de cinema LGBTQI+, em Florianópolis

Uma faixa com a frase “Sejam Bem-Vindes”, usando uma linguagem neutra, foi retirada do prédio do Centro Integrado de Cultura (CIC), que recebeu na quinta-feira, 25, o Festival de Cinema da Diversidade de Santa Catarina – V Transforma.

A ordem de retirar a faixa foi feita pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC), que justificou a medida com base no decreto 1.329, que proíbe o uso de linguagem neutra em comunicações oficiais do governo e prédios públicos.

A retirada da faixa foi questionada pela organização do evento no Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina (OAB/SC).

Nas redes sociais, a organização do festival divulgou uma nota onde informou que decidiu acatar a determinação da FCC, mas também reforçou a importância da preservação da linguagem neutra.

Apesar da polêmica, a assessoria do festival confirmou que o Festival de Cinema da Diversidade de Santa Catarina – V Transforma continuará conforme o planejado até o dia 28 de novembro

O que diz a organização do festival: