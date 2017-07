Fundação de Esportes de Brusque promove Campeonato de Bocha Vale Tudo em Trio Masculino

A Fundação Municipal de Esportes de Brusque promove a partir de 14 de agosto a primeira edição do Campeonato Municipal de Bocha Vale Tudo em Trio Masculino. A competição será disputada todas as segundas-feiras e a expectativa é de que pelo menos 50 equipes participem.

Somente na primeira reunião, realizada no início desta semana, cerca de 20 equipes mostraram interesse. O Congresso Técnico está previsto para as 19h do próximo dia 7 no auditório da FME, na Arena Brusque.

Segundo o coordenador de Esportes e Participação da FME, Eduardo Gohr, a iniciativa em promover a competição visa atender uma reivindicação das próprias equipes. Ele cita que tanto a disputa do municipal de bocha vale tudo masculino quanto do feminino foram um sucesso, o que motiva as equipes a participarem da competição. “Também tivemos uma participação muito grande nos Jogos Comunitários. Vejo que vivemos um clima bom e um momento muito positivo na bocha”, destaca.

O superintendente da FME, Ademir Luiz de Souza, o Toto, que por muitos anos foi atleta da modalidade, também destaca a promoção do evento. “Desde o começo do ano procuramos promover campeonatos novos para atrair ainda mais a atenção da comunidade. É uma forma de valorizar os atletas da bocha, que tinham o anseio de terem mais competições durante o ano”, comenta.

Segundo ele, a FME ainda pretende fazer outras competições inéditas. Entre as intenções estão o municipal de futsal masculino e feminino, o futsal sênior, o futebol livre e o dominó. “Também projetamos ainda fazer o municipal de voleibol, dada a adesão de muitas equipes nos Comunitários, assim como ocorreu no futsal feminino. É uma forma também de aproveitarmos toda essa estrutura grandiosa da Arena Brusque”, salienta.