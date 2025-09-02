Fundação de Turismo lança formulários para cadastro de estabelecimentos gastronômicos e eventos em Brusque

A Fundação de Turismo de Brusque está elaborando um novo site que terá como objetivo reunir e divulgar os principais atrativos da cidade, com destaque para o setor gastronômico e a agenda de eventos locais. Para isso, a instituição lançou dois formulários de cadastro voltados a empreendedores e organizadores.

Um dos formulários é direcionado a proprietários de bares, restaurantes, lanchonetes e similares, que podem incluir seus estabelecimentos para fazer parte do futuro guia gastronômico online. Já o outro é destinado a organizadores de eventos culturais, esportivos e de entretenimento, que poderão cadastrar suas iniciativas para compor a programação divulgada pela Fundação.

A diretora-geral de Turismo, Juliana da Silva, destaca a importância da participação do setor privado e da comunidade na construção desse espaço.

“Queremos que o novo site seja um verdadeiro cartão de visitas de Brusque para turistas e moradores. Quanto mais empreendimentos e eventos estiverem cadastrados, mais completa e atrativa será a vitrine da nossa cidade”, afirmou.

Cadastro de estabelecimentos gastronômicos.

Cadastro de eventos.

Leia também:

1. VÍDEO – Maus-tratos e morte: prefeito de Nova Trento se manifesta após casos durante tradicional cavalgada

2. Erenita Gohr realiza campanha de gás que premia clientes com R$ 1,5 mil

3. Campeão, Brusque Basquete tem cestinha e jogador no quinteto ideal do Sul-Brasileiro

4. EXCLUSIVO – Petição contesta transferência de presídio de condenada por assassinar o empresário brusquense Chico Wehmuth

5. VÍDEO – Esgoto a céu aberto causa transtornos a moradores do Limeira Alta, em Brusque: “bairro totalmente esquecido”



Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

