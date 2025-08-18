Fundada em Brusque, Havan se destaca como sexta marca nacional mais influente; confira o ranking

A Havan, rede varejista fundada em Brusque, figura entre as dez marcas brasileiras com maior capacidade de influenciar a vida das pessoas, segundo a edição 2025 do Brand Momentum Index (BMI), levantamento realizado pela Design Bridge and Partners.

Com um índice de 227,29, a empresa ocupa a sexta posição do ranking, à frente de nomes como Sebrae e Natura Ekos.

O estudo, realizado entre janeiro e março deste ano, ouviu mais de 18 mil brasileiros que avaliaram 1,6 mil marcas nacionais e internacionais.

A pesquisa mede não apenas a força econômica ou visibilidade das empresas, mas também o impacto emocional e cultural das marcas na vida dos consumidores, com base no Brand Asset Valuator (BAV), banco de dados do grupo WPP.

O ranking nacional segue liderado pelo Nubank, seguido por Natura e iFood, enquanto marcas como Havaianas e O Boticário completam o top 5. Entre as internacionais, o Duolingo é apontado como a mais influente, à frente de gigantes como Google e Nike.

Top 10

1º – Nubank (índice de 320,89)

2º – Natura (índice de 288,08)

3º – Ifood (índice de 275,86)

4º – Havaianas (índice de 258,69)

5º – O Boticário (índice de 233,58)

6º – Havan (índice de 227,29)

7º – Sebrae (índice de 213,61)

8º – Natura Ekos (índice de 213,19)

9º – Magazine Luiza (índice de 211,67)

10º – Warren (índice de 211,44)

