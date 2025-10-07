Fundada por padre Léo, Comunidade Bethânia celebra 30 anos de história no domingo com programação especial

A Comunidade Bethânia, em São João Batista, celebra 30 anos de história no domingo, 12. A instituição foi fundada pelo servo de Deus padre Léo. A data será marcada por comemoração.

A programação no domingo inicia às 9h, com a benção do Oratório Nossa Senhora Aparecida, erguido no local da primeira missa celebrada em Bethânia.

Em seguida, acontecem as inaugurações da Cápsula Semente e do Painel Memórias e Vida Plena, além de uma homenagem especial aos “amigos de Bethânia”.

Às 15h, o arcebispo de Florianópolis, dom Wilson Tadeu Jönck, preside a missa solene em ação de graças pelos 30 anos da comunidade e em honra à Nossa Senhora Aparecida, padroeira da instituição.

Após a celebração, será realizado o canto dos parabéns e a partilha de um bolo comemorativo à data. Todas as atividades serão abertas ao público.

