Fundada por padre Léo, Comunidade Bethânia celebra 30 anos de história no domingo com programação especial
Arcebispo de Florianópolis, dom Wilson celebra missa na comunidade
Arcebispo de Florianópolis, dom Wilson celebra missa na comunidade
A Comunidade Bethânia, em São João Batista, celebra 30 anos de história no domingo, 12. A instituição foi fundada pelo servo de Deus padre Léo. A data será marcada por comemoração.
A programação no domingo inicia às 9h, com a benção do Oratório Nossa Senhora Aparecida, erguido no local da primeira missa celebrada em Bethânia.
Em seguida, acontecem as inaugurações da Cápsula Semente e do Painel Memórias e Vida Plena, além de uma homenagem especial aos “amigos de Bethânia”.
Às 15h, o arcebispo de Florianópolis, dom Wilson Tadeu Jönck, preside a missa solene em ação de graças pelos 30 anos da comunidade e em honra à Nossa Senhora Aparecida, padroeira da instituição.
Após a celebração, será realizado o canto dos parabéns e a partilha de um bolo comemorativo à data. Todas as atividades serão abertas ao público.
Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja: