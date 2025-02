Fundador da Paddock Auto Center, Rubens José Medeiros morre aos 73 anos

Morreu nesta sexta-feira, 14, aos 73 anos, Rubens José Medeiros, conhecido como Rubens da Paddock, fundador da Paddock Auto Center (antiga Paddock Pneus). Ele faleceu no Hospital Azambuja. A fundação da empresa aconteceu em 1988.

Morador do bairro Santa Rita, Rubens está sendo velado na Capela Mortuária do Centro. O sepultamento será realizado neste sábado, 15, às 17h, no Cemitério Memorial Brusque.

Ele deixa quatro filhos, seis netos, além de amigos e familiares enlutados.

