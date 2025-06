Fundador de escola de patinação artística em Brusque está entre as vítimas fatais de acidente com balão no Sul de SC

Leandro Luzzi, fundador da Patinazzi, uma escola de patinação artística em Brusque, está entre as vítimas que faleceram no grave acidente com o balão de ar quente que caiu em Praia Grande, no Sul catarinense, neste sábado, 21.

Natural de Encantado, no Rio Grande do Sul, Leandro escolheu Brusque para morar. Recentemente, representou Brusque e o Brasil, ao lado de suas atletas, como integrante da Seleção Brasileira de Patinação Artística no campeonato internacional realizado em Buenos Aires, Argentina.

A Federação Catarinense de Patinação Artística (FCPA) publicou uma nota de pesar para Leandro Luzzi, que também era diretor técnico da entidade esportiva. Confira a nota completa no fim da matéria.

“Leandro foi um profissional dedicado, apaixonado pelo que fazia e um verdadeiro exemplo para atletas, colegas e toda a comunidade da patinação. Sua ausência deixará uma lacuna irreparável em nossos corações e em nossa modalidade”, diz trecho da nota.

Maçarico pode ter causado acidente

De acordo com o piloto, um dos sobreviventes, o incêndio começou em um maçarico auxiliar que estava dentro do cesto e serve para iniciar a chama do balão principal. Ao perceber o fogo, o piloto tentou baixar o balão e, já próximo ao solo, ordenou que os passageiros pulassem.

Das vítimas, quatro morreram carbonizadas no cesto e outras quatro morreram na queda. Os nomes de todos os mortos e dos feridos ainda não foram divulgados.

Confira a nota na íntegra na FCPA

É com profunda tristeza e imenso pesar que comunicamos o prematuro falecimento de nosso querido Leandro Luzzi, Diretor Técnico da Federação Catarinense de Patinação Artística.

Leandro foi um profissional dedicado, apaixonado pelo que fazia e um verdadeiro exemplo para atletas, colegas e toda a comunidade da patinação. Sua ausência deixará uma lacuna irreparável em nossos corações e em nossa modalidade.

Neste momento de dor, nos unimos em oração e solidariedade, pedindo a Deus que conforte seus familiares, amigos, atletas e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele.

Descanse em paz, Leandro. Seu legado jamais será esquecido!