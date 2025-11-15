Fundadora de supermercado de Brusque morre aos 89 anos

A fundadora do supermercado Minella, Elsa Piotrovski Minela, morreu na sexta-feira, 14, aos 89 anos. Ela deixa três filhos, quatro netos e uma bisneta enlutada. O estabelecimento fica no bairro Rio Branco, em Brusque.

Ela morava no bairro e faleceu no Hospital Azambuja. Elsa foi sepultada no cemitério Luterano do Centro. O supermercado foi fundado por ela e pelo marido em 1967.